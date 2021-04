Najlepsze rowery miejskie – top modele 2021

Rower to nie tylko rozrywka i świetny sposób, by regularnie zażywać ruchu i zadbać o swoją kondycję – w warunkach miejskich rower jest jednym z najlepszych środków transportu. Coraz większe rzesze użytkowników przekładają rowery nad poruszanie się po mieście własnym samochodem czy komunikacją miejską. Wśród szeregu zalet takiego środka lokomocji wymienić można chociażby ekologię (korzystając z rowerów wydatnie zmniejszamy nasz indywidualny ślad węglowy) czy, co nie bez znaczenia w czasach pandemii – bezpieczeństwo podróży (korzystając z roweru łatwo o zachowanie dystansu, zmniejszamy naszą ekspozycję na wirusa). Nie rozwodząc się ponadto nad korzyściami płynącymi z oszczędności czasu (brak konieczności szukania miejsca do parkowania z zatłoczonych centrach miast) można stwierdzić, że rower to przyjaciel każdego mieszkańca miasta.