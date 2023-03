Najlepsze stylizacje tygodnia. Anna Popek i biel od stóp do głów

Anna Popek cała na biało

Anna Popek na premierze filmu "Filip" zaprezentowała się w białym total looku. To kolor, który odmładza, rozświetla i sprawia, że dojrzałe kobiety wyglądają kwitnąco. Dziennikarka połączyła dwa gorące trendy ostatnich miesięcy – ściętą marynarkę oraz duet crop topu i spódnicy maxi z wysokim stanem. Ponadto założyła białe szpilki, srebrne kolczyki i zdecydowała się na makijaż w odcieniach nude.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Anna Popek w białym total looku na premierze filmu "Filip"

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Anna Popek uderza w Kingę Rusin? "Panuje nadużywanie statusu gwiazdy"

Anna Karwan nadała charakteru klasycznej stylizacji

Z kolei Anna Karwan zdecydowała się na czerń od stóp do głów. Założyła błyszczące botki, legginsy i oversizową marynarkę. Lecz to, co pod nią, najbardziej zwracało uwagę. Piosenkarka wybrała bluzkę z prześwitującego materiału. Jak wiemy, tego typu przezroczystości będą na topie przez cały rok 2023. Dowodem jest m.in. kolekcja duetu Dolce&Gabbana na jesień-zimę zaprezentowana dopiero co na Fashion Weeku w Mediolanie.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Anna Karwan w czerni na premierze filmu "Pokolenie Ikea"

Daria Ładocha w oryginalnej sukience

Darii Ładochy nie mogło zabraknąć na evencie promującym nowy sezon "Azji Express". Prowadząca programu zaprezentowała się w bardzo ciekawej sukience o kroju marynarki. Czerwona kreacja przyciągała wzrok materiałową różą w rozmiarze XL. Mocne ramiona, zwężana talia i rozszerzający się dół stworzyły kształt perfekcyjnej klepsydry. Ładocha zdecydowała się ponadto na czółenka na platformach. Beżowe buty korespondowały z kolorem włosów. Czarne byłyby zdecydowanie za ciężkie.

Powiedz nam, co sądzisz o reklamach. Wypełnij krótką ankietę

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Daria Ładocha promuje nowy sezon "Azja Express"

Modelka w looku, który krzyczy "Saint Laurent"

Rosie Huntington-Whiteley to słynna modelka, która na pokazie Saint Laurent na Paris Fashion Week zjawiła się jako gość i zachwyciła. Zdecydowała się na look w czekoladowym kolorze, który w mijającym powoli sezonie jesienno-zimowym bił rekordy popularności. Wystarczyły dwa elementy, by powstała perfekcja – prześwitująca sukienka maxi oraz skórzana kurtka. "Robotę" robią także masywne, złote kolczyki.

Źródło zdjęć: © Licencjodawca | 2023 Stephane Cardinale - Corbis Rosie Huntington-Whiteley w czekoladowym looku na pokazie Saint Laurent

Tak Gigi Hadid pomyka po ulicach

W tym tygodniu Gigi Hadid promowała drugi sezon programu "Next in Fashion", którego jest prowadzącą. Każda stylizacja była doskonała, co nie dziwi w przypadku jednej z najpopularniejszych modelek. Lecz my zwróciliśmy uwagę na jedną z pierwszych, casualową. Gigi Hadid miała na sobie białą bluzkę zwężaną w okolicach talii oraz szerokie biodrówki z białymi nadrukami. Całość uzupełniły białe botki i srebrna biżuteria. Jest spójnie, ale i intrygująco.

Źródło zdjęć: © Getty Images | TheStewartOfNY Gigi Hadid w casualowej stylizacji

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!