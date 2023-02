Należą jej się brawa. Gigi Hadid w obcisłym kombinezonie "rozbiła bank"

Kaptur w stylu glamour, czyli hit lat 80. powraca

Kaptury w stylu glamour powróciły do mody. Czepiają się sukienek, ale idą też o krok dalej - bawią się skórzaną fakturą. Kurtka Gigi Hadid to prawdziwy majstersztyk. Model o przeskalowanej linii ramion, zwężonych mankietach, mocnych klapach oraz z paskiem podkreślającym talię - wieńczy efektowny kaptur XL. To model, który wyraźnie nawiązuje do stylu lat 80. oraz awangardowej garderoby jednej z największych wówczas gwiazd - Grace Jones.