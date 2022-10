Najlepsze stylizacje tygodnia. Katarzyna Sokołowska cała w bordo jak zwykle nie zawiodła

Katarzyna Sokołowska postawiła na bordo

Katarzyna Sokołowska idealnie, tak jak tylko stylistka to potrafi, rozegrała zasadę dwa plus dwa. Prawdopodobnie bawełniana baza jej looku to biały t-shirt i bordowe, szerokie spodnie z wysokim stanem. Sokołowska założyła do tego skórzaną kurtkę również w kolorze bordo i buty na niewysokiej szpilce z tego samego materiału. Perfekcja w nieskomplikowanym wydaniu.