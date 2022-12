Najlepsze stylizacje tygodnia. Maria Dębska i błyszczący fiolet

Maria Dębska błyszczała z daleka

Maria Dębska ma zdecydowanie dobrą passę, jeżeli chodzi o wybory modowe. Na gali rozdania nagród Viva! Photo Awards 2022 aktorka pojawiła się w długiej sukience bez ramiączek, za to z efektownym rozcięciem. Kreacji nie dało się nie zauważyć, ponieważ była w całości pokryta fioletowymi cekinami. Zdecydowanie pasuje do grudniowego klimatu, kiedy to błyszczące kreacje są chyba najbardziej adekwatne.