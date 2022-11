Tak ubrane chcemy chodzić tej zimy. Dębska w kurtce, która przyciąga spojrzenia

Styl Marii Dębskiej zdaje się cały czas ewoluować. Choć nie wszystkie jej looki można zaliczyć do stuprocentowo udanych, to do tej pory wspominamy jej biały garnitur z premiery filmu "Bo we mnie jest seks" czy suknię z modnymi wycięciami z gali zamknięcia Festiwalu Filmowego w Gdyni. Aktorka podczas wielkich wyjść lubi zaskakiwać zdobnymi, a czasem nawet ekstrawaganckimi kreacjami, jednak na co dzień stawia raczej na klasyczny minimalizm. Jedną z jej ostatnich jesienno-zimowych stylizacji możemy odtworzyć jeden do jeden.