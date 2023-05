Najlepsze stylizacje z Cannes 2023. Trudno oderwać wzrok

Jennifer Lawrence postawiła na minimalizm

Nie tylko Natalie Portman wybrała suknię domu mody Dior przy okazji festiwalu w Cannes. Zrobiła to także Jennifer Lawrence. Aktorka zdecydowała się jednak na coś zupełnie innego – krwistoczerwoną kreację o klasycznym, rozkloszowanym kroju. Jej uzupełnieniem była woalka z tej samej tkaniny, którą Lawrence trzymała na rękach. Co ciekawe, gdy podniosła suknię, okazało się, że ma na stopach japonki. Wygląda na to, że wygoda wygrała.