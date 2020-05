Najlepszy krem na cellulit. Wygładza, ujędrnia i modeluje sylwetkę

Tołpa jest jedną z ulubionych, naturalnych marek Polek. Producenci kosmetyków cenieni są za wysoką jakość kosmetyków oraz ceny dopasowane do każdej kieszeni. Krem anycellulitowy na noc jest jednym z najlepszych produktów do walki z cellulitem. Warto w niego zainwestować, szczególnie przed wakacjami.

Niewątpliwą zaletą kosmetyku jest to, że nie zawiera sztucznych składników. W jego składzie nie znajdziemy PEG-ów, silikonów, oleju parafinowego, parabenów czy donorów formaldehydu. Za to jest tam borowina tołpa, wzbogacona o kompleks ekstraktów z żółtego maku, mikroalg i kofeiny z kawowca. Te składniki odpowiadają za proces regeneracji naskórka oraz rozkładu tłuszczów. Producenci nie zapomnieli o tym, jak ważne jest także odpowiednie nawilżenie skóry. Zadba o to masło shea i gliceryna, które również pełnią znaczącą rolę w składzie kremu.

Regularna cena kremu to 50,99 zł. Do 15 maja można go do dostać w cenie promocyjnej 39, 99 zł w Rossmannie.