Redakcyjny przegląd korektorów. Te produkty są warte wypróbowania

Korektory stały się nieodłącznym elementem naszego makijażu. Nakładamy je, by zakryć niedoskonałości, które nam przeszkadzają, albo żeby rozświetlić nasze spojrzenie, albo podkreślić konturowanie.

Powieki i wewnętrzny kącik oka Jeśli nałożymy korektor na powieki stworzymy idealną bazę pod cienie. Ułatwi to nam blendowanie kolorów oraz przedłuży ich trwałość. Warto też pamiętać o wewnętrznym kąciku oka. Rozświetli to nasze spojrzenie i wymodeluje oko.

Pod oczami

Nałożony korektor pod oczy pozwoli nam zakryć sińce i zadba o to, żebyśmy wyglądały na wyspane. Pamiętajmy jednak by rozprowadzić korektor również na policzki, by efekt był bardziej naturalny i nie robił efektu odwróconej pandy.