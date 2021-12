Najlepszy prezent? Czułość!

Przedświąteczny czas to nierzadko okres gorączkowych, od dawna odkładanych na ostatnią chwilę poszukiwań prezentów. Chcemy je wręczyć najbliższym – partnerom, przyjaciołom, rodzinie -- wszystkim, którym jesteśmy wdzięczni za miniony rok. To zadanie wcale nie musi wiązać się ze stresem, zwłaszcza że najprostsze rozwiązania są zazwyczaj najlepsze. Naszym zdaniem najlepsze prezenty to takie, które wzbudzają w obdarowywanej osobie ciepłe emocje – czułość, życzliwość, troska. Ten właśnie warunek spełnia kolekcja biżuterii z niedźwiadkiem hiszpańskiej marki TOUS.