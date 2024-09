Najlepszy sposób na owocówki. Nie zbliżą się do kuchni

Wlej do szklanki niewielką ilość octu jabłkowego i przykryj naczynie folią spożywczą. Zrób w niej kilka dziurek. Meszki, skuszone zapachem octu, wlecą do środka i wpadną w pułapkę. Dla lepszego efektu do octu można dodać kilka większych kropel płynu do mycia naczyń. Jeżeli nie mamy pod ręką octu, taki sam efekt przyniesie zmieszaniu płynu z cukrem oraz wodą. Zwabione muszki utopią się w szklance.