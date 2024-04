Najlepszy termin na przejście na emeryturę. Czeka cię więcej pieniędzy

W 2024 roku na emeryturę ma prawo przejść 300 tys. osób

Zgodnie z wyliczeniami ZUS w 2024 roku aż 300 tys. Polaków ma prawo rozpocząć pobieranie świadczeń emerytalnych. Waloryzacja kapitału powoduje wzrost wartości składek zgromadzonych na kontach w ZUS, a dotyczy to środków zgromadzonych przez osoby planujące emeryturę do końca grudnia poprzedniego roku. Podwyżka ta jest zapisywana na koncie ZUS w czerwcu, co czyni lipiec najbardziej, korzystnym momentem na przejście na emeryturę.