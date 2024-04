Przepracowała jeden dzień w życiu. Tak wygląda jej emerytura

Emerytura kobiety wynosi 43 grosze miesięcznie, ale nie jest to rekord. Mieszkanka Wałbrzycha miesięcznie otrzymuje zaledwie 19 groszy, ponieważ przez całe życie przepracowała tylko sześć miesięcy i to na umowie zleceniu. Na pierwszym miejscu w tym rankingu jest jednak mężczyzna mieszkający we Wrocławiu, który przez miesiąc mógł pochwalić się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Jego emerytura obecnie wynosi... dwa grosze miesięcznie.