Najmilszy znak zodiaku. W związku przychyli nieba

Rak to osoba wyjątkowo wrażliwa i emocjonalna

Empatyczne Raki nie mają problemu ze zrozumieniem uczuć i potrzeb otaczających ich ludzi. Trudno ich nazwać egoistami, wręcz przeciwnie – często zapominają o sobie, poświęcając się dla innych. Rak to osoba, którą rządzą emocje, uczucia przeżywa na głębokim poziomie. Wykazuje tendencję do nastrojów melancholijnych, jest bardzo sentymentalna – przywiązana do przeszłości, pięknych wspomnień, rodziny i korzeni.