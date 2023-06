Artystyczne dusze. Znaki zodiaku obdarzone wyjątkowymi talentami

Bliźnięta – zadziwiają kreatywnością

Przedstawiciele tego znaku od wczesnego dzieciństwa przejawiają niezwykłe talenty. Interesują się muzyką, pięknie rysują lub są obdarzone wspaniałym głosem. Ścieżka artysty to dla nich idealny wybór, ponieważ uwielbiają się popisywać i błyszczeć na tle szarego tłumu. Niestety, egoizm i zarozumiałość często prowadzi je na manowce – nie potrafią współpracować i nie znoszą krytyki. Bardzo łatwo też się załamują, a jeśli dać do tego skłonność do uzależnień… Wszystko razem maluje bardzo niebezpieczny obrazek.