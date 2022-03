Najmodniejsze bluzki damskie na wiosnę 2022: przygotuj swoją szafę na nadchodzący sezon!

W tym sezonie znane marki i sieciówki, takie jak Renee czy Reserved, proponują dopasowane bluzki damskie z kwadratowym dekoltem lub w serduszko. Świetnie pasują do klasycznych zestawów na co dzień, a także w tych retro lub paryskich. Taką bluzkę noś w dopasowaną spódniczką jeansową lub skórzaną lub ze spodniami z wysokim stanem. Do całości dobierz szpilki na niskiej szpilce typu kaczuszka, małą torebkę na łańcuszku i delikatną biżuterię pasującą do całości.