Najmodniejsze buty na wiosnę 2023. Te modele będziesz nosić przez wiele sezonów

Mokasyny to absolutna klasyka w modzie. Na przestrzeni lat doczekały się wielu mniej lub bardziej trafionych wariacji, jednak w tym sezonie projektanci ogłaszają wielki powrót do korzeni i z dumą prezentują modele mokasynów w najprostszym, eleganckim wydaniu. Możesz wybrać opcję na płaskiej podeszwie lub na platformie. Kolorystyka niezmiennie ta sama, jak przy balerinach - sięgamy po czernie, beże i brązy. Do czego nosić klasyczne mokasyny? Do wszystkiego! To idealne obuwie na formalne spotkania, a także świetny dodatek do spódnic, sukienek i prostych jeansów. Jeżeli jeszcze nie odkryłaś ich zalet, zachęcamy do wejścia w wiosenny sezon w wygodnych mokasynach. W nowej kolekcji Wojas znajdziesz wiele modnych fasonów, które pokochasz od pierwszego założenia. A skoro buty na wiosnę mamy już wybrane, to pozostaje czekać na pierwsze ciepłe promienie słońca