Najmodniejsze buty sezonu kupisz z 59 zł. Ale nie w sklepie odzieżowym

Z lasu na ulicę

Dotąd nosiłyśmy kalosze tylko na podmiejskie wyprawy. Gumiaki świetnie sprawdzały się w lesie, czy na letnich festiwalach. W tym roku projektanci postanowili je pokazać w nowej odsłonie. Kalosze świetnie uzupełniają jesienny look. Nadają się i do wąskich jeansów i do letnich sukienek. W połączeniu z kardiganem, czy białą koszulą świetnie sprawdzą się nawet w biurze. Najbardziej pożądany jest model od Gianni - oryginalne kosztują jednak ponad 1000 zł. Także w sieciówkach znajdziemy ich ogromny wybór: możemy postawić na krótkie lub długie, czarne lub beżowe, a nawet w kolorze fluo. Najmodniejsze modele kosztują od. 150 - 300 zł. Ale możesz je upolować dużo taniej.