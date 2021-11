Najmodniejsze kozaki zimowe – te modele to hit zimy 2021/2022!

Równie modną propozycją na tegoroczne mroźne tygodnie są kozaki do kolana, na przykład w formie oficerek, które przybierały głównie stonowane barwy – bordową, czarną czy jasnobrązową. W trendach na zimę 2021/2022 pojawiają się także kozaki damskie na platformie i ultramodne buty za kolano, czyli znane i lubiane muszkieterki. Do wyboru masz również kozaki z futerkiem, idealnie dopasowane do nogi oraz w stylu disco, zachwycające metalicznym wykończeniem.