Najmodniejsze kurtki wiosenne damskie na sezon 2022 – znamy już pierwsze trendy!

Bomberka znowu w modzie

Jeśli tak jak my uwielbiasz bomberki, to mamy dobrą wiadomość – w tym sezonie ponownie wraca do świata trendów, stając się jednymi z najmodniejszych kurtek wiosennych damskich w 2022 roku. Jaki model wybrać? Na wybiegach pojawiały się przede wszystkim okrycia wierzchnie inspirowane kurtkami prosto z amerykańskich liceów i uniwersytetów. Wszelkiego rodzaju naszywki i nawiązania do college'y są mile widziane. A co z kolorem? W tym sezonie stawiaj na bomberki w neutralnych i uniwersalnych odcieniach – szarym, beżowym albo brązowym.