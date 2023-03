Najmodniejsze sneakersy na wiosnę w atrakcyjnych cenach

Moda wciąż się zmienia. Co sezon pojawiają się nowe trendy, ale przyjemnie wraca się także do tego, co już było. Podobnie jest z oldschoolowymi sneakersami, po które wciąż sięgają popularne marki. Ta nostalgia dotyczy nie tylko lat 2000, ale nawet 90. i 80., a buty retro nawiązują do ikon sportu. Dzięki nowoczesnym technologiom tego typu modele znakomicie odnajdują się w codziennych stylizacjach. Przykładem są dziurkowane sneakersy Stradivarius, które mają płaską podeszwę w kolorze karmelu. Uroku dodaje czarny tył na kostce i jasny nosek, a niska cholewka sprawia, że obuwie nabiera jeszcze większej lekkości. Śmiało można je nosić nie tylko do spodni, ale też dzianinowych maxi sukienek na ramiączkach. Jeśli chcesz poczuć się jak w roku 2000, pod sukienkę włóż biały T-shirt. Brakuje tylko starego dobrego walkmana!