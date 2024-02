Najmodniejszy kolor paznokci na wiosnę 2024. "Peach fuzz" będzie wszędzie. Jaki manicure sobie zafundować?

Kolorem roku 2024 według Instytutu Pantone jest "peach fuzz", czyli ciepły odcień brzoskwiniowy, który przywodzi na myśl słoneczne dni i słodkie owoce . Już zatem wiemy, że jeśli chodzi o manicure, to właśnie on będzie dominował w trendach w miesiącach wiosennych i letnich. Charakteryzuje się niezwykłą delikatnością, więc stanie się konkurencją dla jasnych róży uwielbianych przez "clean girls".

Wiosna jak co roku będzie nastrajać do wzorków w postaci drobnych kwiatuszków. Naturalny, różowy odcień łącz z kolorem "peach fuzz" i bielą dla uzyskania schludnego efektu. Kwiatuszki mogą pokryć wszystkie płytki albo tylko jedną. Wybór należy do ciebie.