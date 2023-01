Najmodniejszy trend z TikToka! Poznaj styl prawdziwej Vanilla Girl

Tak naprawdę Vanilla Girl to nic nowego – ciepłe, beżowe stylizacje królowały już na Instagramie w 2016 r. Teraz jednak waniliowa dziewczyna zyskała zupełnie nowe, nieco bardziej eleganckie oblicze. To wyjątkowe połączenie minimalizmu z dziewczęcą słodyczą zyskuje rzesze fanek na całym świecie. Waniliowy trend nie ogranicza się jedynie do szafy – opanował też wnętrza, dodatki i biżuterię, a nawet bieliznę nocną. Marzysz o tym, żeby stać się prawdziwą waniliową dziewczyną? Sprawdź nasz słodki niezbędnik – każdą z proponowanych przez nas rzeczy kupisz teraz w atrakcyjnej cenie.