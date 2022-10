Najpopularniejsze nazwiska w Polsce. Na liście nie tylko Kowalski i Nowak

Najpopularniejsze nazwiska męskie w Polsce

Według danych opublikowanych Ministerstwo Cyfryzacji najpopularniejsze nazwisko męskie w Polsce jest noszone przez aż 100 154 mężczyzn. Choć z pewnością część z was pomyślała o słynnym "Kowalskim", to nie on znalazł się tym razem na pierwszym miejscu. Poniżej przedstawiamy obecną listę top 15, którą otwiera nazwisko... Nowak!