Osoby z nazwiskami zakończonymi na "ski" to potomkowie szlachty? Tiktokerka obala mit

Nazwiska są naszą dumą. Dla innych większą, gdy myślą, że są dowodem pochodzenia szlacheckiego. Istnieje bowiem przekonanie, że osoby z nazwiskami zakończonymi na "ski" mieli szlachetnie urodzonych przodków. Mogło tak być, jednak to nie jest żadna reguła i rzeczywiste szanse na to są niewielkie. Wyjaśniła to tiktokerka, która podpisuje się pseudonimem Poleniwemu, a jej wielką pasją jest genealogia.