Najpopularniejszy kurort w Karkonoszach. Narty w Karpaczu to nie wszystko!

Do Karpacza można zabrać biegówki, gdyż na fanów tego sportu również czekają dobrze przygotowane trasy. A jakby komuś było mało wrażeń, to być może uda się poznać tajniki skikjoringu. Jest to sport zaliczany do bardziej ekstremalnych i polega na ciągnięciu narciarza przez zwierzęta lub pojazd mechaniczny. W Karpaczu odbywają się nawet mistrzostwa w tej dyscyplinie.