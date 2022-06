Najsłynniejsze bliźniaczki świata kończą 36 lat. Czym zajmują się dziś Mary-Kate i Ashley Olsen?

Mary-Kate i Ashley Olsen miały zaledwie dziewięć miesięcy, gdy zaczęły grać na zmianę rolę małej Michelle Tanner w serialu "Pełna chata", co przyniosło im ogromną sławę. Po tym poszło "jak z płatka", bo chyba nie ma osoby na świecie, która nie widziałaby nigdy filmu "Czy to ty, czy to ja" z 10-letnimi Olsenkami, Kirstie Alley i Stevem Guttenbergem. Sądzono, że bliźniaczki są skazane na sukces. Każdy chciał je mieć w swojej produkcji.