Najwięcej przyjemności w jednej torebce! Zielone herbaty Big-Active

Dla wielu osób jesień to najmniej lubiana pora roku. Dni są coraz krótsze, a i pogoda często nie rozpieszcza i zamiast "złotej jesieni", za oknami gości deszcz, wiatr i szaruga. To właśnie teraz szczególnie warto znaleźć własne sposoby na codzienne chwile przyjemności. Spacer, spotkanie z przyjaciółką, lektura książki ulubionego autora, a może domowe SPA? Niezależnie, co wybierzemy, w każdej z tych sytuacji idealną towarzyszką będzie pyszna herbata. A jesień to najlepszy czas na poszerzenie swoich herbacianych horyzontów – testowanie nowych smaków i sprawdzanie, który z nich da nam najwięcej przyjemności.