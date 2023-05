Największy błąd przy dawaniu napiwku. "Policzek dla kelnera"

Napiwek w gotówce czy kartą? Odpowiedź jest prosta

Napiwek często jest pozostawioną końcówką rachunku – na przykład zamiast 72 zł płacimy 80 i nie czekamy na resztę. To dla kelnera jasny znak, że może zachować dla siebie napiwek. Najlepiej też pozostawiać go w gotówce. Dzięki temu mamy pewność, że otrzyma go osoba, która nas obsługiwała.