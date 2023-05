Najwyższy standard ochrony przed słońcem od Eau Thermale Avène SUN

Gama Sun na 2023 r. to produkty dostosowane do różnych typów skóry: normalnej i mieszanej, suchej i tłustej, skłonnej do niedoskonałości. Wszystkie warianty posiadaja w składzie opatentowany przez Pierre Fabre filtr przeciwsłoneczny TriAsorBTM, który zapewnia szerokie spektrum ochrony - nie tylko przed promieniowaniem UVB-UVA, lecz także przed światłem niebieskim HEV (promieniowanie widzialne o wysokiej energii) do 450 nm. To najwyższy standard ochrony przeciwsłonecznej, chroniący najbardziej narażone obszary każdego rodzaju skóry wrażliwej. TriAsorBTM wzmacnia ochronę skóry i zapobiega fotostarzeniu i przebarwieniom spowodowanym działaniem niebieskiego światła.