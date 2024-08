Najzdrowszy rodzaj chleba. Ekspertka nie ma wątpliwości

Odpowiedź na to pytanie postanowiła przedstawić na Instagramie Katarzyna Bosacka. Dziennikarka zwróciła uwagę na ważną różnicę pomiędzy chlebem wielo- a pełnoziarnistym; który z nich jest godny polecenia?

Katarzyna Bosacka zasłynęła, prowadząc takie formaty jak m.in. "Wiem, co jem" oraz "Wiem, co kupuję", które ukazywały się na TVN Style. Dziennikarka prowadzi prężnie się rozwijające konto na Instagramie, za pośrednictwem którego dzieli się z internautami swoimi zakupowymi wskazówkami. Niedawno Bosacka wzięła na tapet temat, który spędza wielu osobom sen z powiek. "Jak kupować chleb, aby był zdrowy?" - odpowiedź na to nurtujące pytanie znaleźliśmy na wideo.