Woda a odchudzanie. Czy gazowana sprawi, że waga stanie w miejscu?

Jak przeczytamy na stronie dietetycy.org woda gazowana w większym stopniu od "zwykłej" zwiększa uczucie sytości. Potwierdziły to badania, które zostały przeprowadzone przy udziale 19 młodych kobiet. Uczestniczka po 250 ml wody gazowanej wykazywała wzrost poczucia pełności. Trzeba jednak podkreślić, że efekt był krótkotrwały, ale znaczący.

Zdradziła, co je na co dzień. Zrezygnowała z popularnego produktu

Zdradziła, co je na co dzień. Zrezygnowała z popularnego produktu

Najnowsze badania, które pojawiły się w "Obesity Research and Clinical Practice" wykazały jednak, że woda gazowana może mieć pewien wpływ na masę ciała. Wszystko przez zawartość dwutlenku węgla, który podwyższa poziom greliny w organizmie, czyli tzw. hormonu głodu.

Z tych samych analiz wynika, że osoby pijące wodę gazowaną posiadają nawet trzy razy wyższe stężenie greliny, niż ludzie wybierający wodę mineralną. To ważna wiadomość dla każdego, kto pragnie zrzucić zbędne kilogramy.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!