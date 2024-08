Często ląduje na twoim talerzu? Wcale nie jest zdrowa

Ryby maślane to określenie używane w przypadku kilku gatunków. Najczęściej w ten sposób mówimy o kostropaku, eskolarze oraz pompilu. Warto wiedzieć, że np. we Włoszech sprzedaż tej ryby jest zakazana.

Ryby maślane zawierają dużo smacznego i tłustego mięsa. Jak przeczytamy na dietetycy.org, w przypadku dwóch gatunków ponad 90 proc. zawartych tłuszczów to pochodne parafiny, których ludzki organizm nie trawi. Co gorsza, z tego powodu zjedzenie takich ryb może wywołać nieprzyjemne skutki uboczne. Dietetycy odradzają spożywanie tej ryby zwłaszcza kobietom w ciąży, dzieciom oraz osobom starszym.

Co więcej, pierwsze niepokojące objawy mogą się pojawić już ok, 2,5 godziny po zjedzeniu niezdrowej ryby. Zwykle ustępują w przeciągu 24 godzin.

Dietetycy radzą ograniczyć spożywanie ryb maślanych. Czy jednak te gatunki rzeczywiście nie zawierają żadnych składników odżywczych? Otóż nie. W rybach maślanych występuje dużo niacyny, czyli jednej witaminy z grupy B. Warto wiedzieć, że niacyna jest niezbędnym składnikiem do tego, aby nasz mózg oraz układ nerwowy funkcjonowały prawidłowo.

