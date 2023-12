Nakarm swoje włosy maskami Hair Food od Garnier

Składniki zawarte w tych maskach to klucz do zdrowych i silnych włosów. W zależności od tego, czego potrzebują Twoje włosy, w linii Fructis Hair Food znajdziesz aż 6 wariantów produktów odpowiadających na różne problemy. Z włosami suchymi, wymagającymi nawilżenia poradzą sobie warianty Banana oraz Aloe Hair Food, z kolei tymi po licznych zabiegach idealnie zaopiekuje się Papaya Hair Food. Włosom cienkim siły nada Watermelon Hair Food, długimi i matowymi zajmie się Pinapple Hair Food, a niesfornymi ze skłonnościami do puszenia się Cocoa Butter Hair Food. Te maski nie tylko odżywią, ale też zapewnią włosom ochronę przed niekorzystnymi warunkami zimowymi. Regularne stosowanie produktów tej linii dostarczy im niezbędnych składników i blasku, który przetrwa każdą pogodę.