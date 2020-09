Naleśniki to klasyka. Często popełniamy błąd w ich przygotowaniu

Jak zrobić idealne naleśniki

Przygotuj 250 g mąki, 330 ml mleka, szczyptę soli i cukru oraz jedno jajko. Przygotowanie ciasto rozpocznij od roztrzepania jajka. Możesz to zrobić ręcznie, wykorzystując ubijaczkę do jajek, bądź mechanicznie blenderem z odpowiednią końcówką. Ważne jest to, aby jajko było wcześniej ogrzane do temperatury pokojowej. Następnie dodaj do niego mleko i delikatnie wymieszaj. Kiedy płynne składniki się już połączą, sięgnij po mąkę.