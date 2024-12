Namocz w tym filtr. Pozbędziesz się nawet starego tłuszczu

Kuchnia to miejsce, które powinno być wyjątkowo czyste. I choć większość osób pamięta o regularnym sprzątaniu tego pomieszczenia, często zapominamy o dokładnym umyciu okapu kuchennego. Mowa tu w szczególności o osobach, które często gotują i używają wielu kolorowych i intensywnych przypraw.

Brudny i brzydko pachnący okap kuchenny nie jest niczym przyjemnym. Jego systematyczne czyszczenie powinno więc należeć do rzeczy, które - przy częstym gotowaniu wykonujemy przynajmniej raz w tygodniu. Jeżeli gotujemy jednak sporadycznie, elementy okapu możemy myć np. raz w miesiącu.

Czym wyczyścić okap kuchenny? Na szczęście nie potrzebujemy do tego drogich środków chemicznych, a produktów, które zapewne mamy w domu: wody, octu spirytusowego, sody oczyszczonej i delikatnego płynu do mycia naczyń .

Do dowolnego naczynia wlewamy trzy szklanki ciepłej wody i szklankę octu spirytusowego. Następnie dodajemy szklankę sody oczyszczonej i pół szklanki płynu do mycia naczyń. Całość dokładnie mieszamy.

Czyszczenie okapu kuchennego rozpoczynamy od wyłączenia urządzenia i przetarcia obudowy szmatką nasączoną w powstałym środku odtłuszczającym. Następnie zdejmujemy aluminiowy filtr i rozprowadzamy na nim mieszankę miękką gąbką. Filtr wkładamy do wanny lub zlewu z gorącą wodą.

Filtr moczymy ok. 15 min. Po tym czasie delikatnie szorujemy go gąbką nasączoną w środku, płuczemy i wycieramy. Płynem możemy spryskać także wewnętrzne elementy okapu. Wystarczy przetrzymać go na nich 15 min i przetrzeć wilgotną szmatką. Na koniec montujemy z powrotem filtr. Z okapu powinien zejść nawet stary i lepki tłuszcz.