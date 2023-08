Nanieś odrobinę na rolkę. Będziesz powtarzać już zawsze

Łazienka to miejsce, które kojarzy się z wypoczynkiem. To właśnie tam po długim, ciężkim dniu, zażywamy długich, relaksujących kąpieli. Zależy nam na tym, żeby to pomieszczenie było czyste i pachnące. Nic tak nie psuje nastroju, jak nieprzyjemny zapach, który często unosi się w łazience. Jak się go pozbyć? Podpowiadamy.