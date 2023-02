Napaści seksualne w taksówkach na aplikacje. Posłanka przestrzega Polki

- Dla mnie to absolutnie niedopuszczalne, dlatego od dawna walczę o to, żeby przygotowano obiecaną nowelizację prawa w tym zakresie. Bez tego takich sytuacji będzie więcej. Jak mają się czuć kobiety, którym bezpieczeństwo nie jest w Polsce zapewniane? Jeśli mamy dane, które jednoznacznie pokazują, jak dużym zagrożeniem są niezweryfikowani kierowcy i firmy, które nie biorą za to odpowiedzialności, to wskazuje na to, że kobiety mogą nie mieć motywacji, żeby zgłaszać incydenty, ponieważ nie będą widziały nieuchronności kary – ocenia.