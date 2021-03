"Narozrabiałem, choć nie było warto". Dla niej Stanisław Sojka zostawił ciężarną żonę

Grażyna Trela była jedną z najzdolniejszych i najseksowniejszych aktorek PRL-u. Choć odnosiła liczne sukcesy artystyczne, największą popularność przyniósł jej skandalizujący film "Łuk erosa". Był on naszpikowany scenami erotycznymi. Kobieta miała łatkę femme fatale, tracili dla niej głowę wielcy aktorzy i reżyserzy. Jej urokowi uległ także Stanisław Sojka i to dzięki niemu, Grażyna zapisała się na stałe w historii polskiej popkultury. A to za sprawą słynnej, dedykowanej aktorce piosence "Fa na na na", zwanej potocznie "kokainą".