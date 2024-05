Nasącz olejkiem i schowaj w zakamarkach. Kuny się już nie zbliżą

Kuny domowe z natury nie przepadają za silnymi zapachami, które bardzo szybko sprawią, że nie zbliżą się już do danego miejsca. Można więc wykorzystać do tego środki dezynfekcyjne, które na pewno je odstraszą. Ich zapach jest jednak dość szkodliwy, dlatego jeżeli mamy inną możliwość, lepiej skorzystać z delikatniejszych aromatów.

To, co skutecznie odstraszy kuny, to domowy i bezpieczny sposób z wykorzystaniem filcu oraz olejków eterycznych. Kawałki filcu należy jedynie nasączyć dowolnymi olejkami eterycznymi - najlepiej z lawendy, goździków czy mięty pieprzowej. Następnie zamontować w zakamarkach pomieszczenia, do którego zbliżały się kuny, np. garażu. Zapachy olejków eterycznych powinny je zniechęcić do pobytu w danym miejscu.