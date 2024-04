Jak pozbyć się kun? Te metody skutecznie je odstraszą

Kuny najchętniej zamieszkują na poddaszu lub pod maskami samochodów. Chociaż w tym drugim miejscu częściej urządzają sobie "plac zabaw", to potrafią narobić sporego bałaganu. Kuna domowa może przegryźć kable, instalację elektryczną, a nawet niszczyć elewację i przegryźć piankę na poddaszu, aby dostać się na strych.

Ssaki z rodziny łasicowatych wyglądają bardzo niewinnie, a ich miękkie i gęste futro, sprawia wrażenie, że są sympatycznymi zwierzętami. Jednak pod osłoną nocy są niezwykle hałaśliwe. Oprócz tego zostawiają swoje odchody i resztki jedzenia, które upolują lub wygrzebią w śmietnikach. W poszukiwaniu pożywienia, a także miejsca do stworzenia nory, dostają się na między elewację, a ściany strychów.

W celu pozbycia się kun najczęściej sięgamy po odstraszacze dźwiękowe, które nie zawsze zdają egzamin, ponieważ ssaki mogą się do nich przyzwyczaić. Dlatego też pozbycie się kun z poddasza może być trudnym zadaniem. Zwierzę ma również tendencję do ukrywania się przed ludźmi, a swoją norę najczęściej opuszcza w nocy.

Gdy przekonamy się, że w naszym lokum ukrywa się kuna, warto zmusić ją do opuszczenia poddasza. Można zacząć od częstszego przebywania w różnych częściach domu, zwłaszcza na strychu, uruchamiania radia na cały dzień lub wydawania głośnych dźwięków , aby sygnalizować niechcianym gościom, że nie są mile widziani. Inna humanitarna metoda to użycie żywołapek , które pozwalają na złapanie zwierzęcia i bezpieczne przeniesienie kuny daleko od domu, gdzie możliwe jest wypuszczenie jej na wolność.

Istnieje wiele domowych sposobów na odstraszenie nieproszonych gości, jednak jednym z bardziej skutecznych jest użycie specyficznych zapachów, które kuny uważają za nieprzyjemne. W tym celu warto skorzystać z woni innego drapieżnika, który może stanowić zagrożenie dla kuny. Rozłożenie sierści psa lub kota na poddaszu może skutecznie odstraszyć te zwierzęta, ponieważ zapach ten może być dla nich sygnałem potencjalnego niebezpieczeństwa, co skłoni je do szybkiego opuszczenia miejsca.

Sprawdzony patent na kuny. Nawet nie zbliżą się do samochodu

