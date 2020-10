Nastolatka użyła szamponu na wszy. W wyniku wypadku doznała oparzeń trzeciego stopnia

Po powrocie do domu ze szkoły z internatem na Święta Bożego Narodzenia Aleema Ali odkryła, że ma wszy. By pozbyć się problemu, zastosowała szampon leczniczy. Ale kiedy czekała przez zalecane pięć minut, aż roztwór zadziała, poszła wynieść śmieci z kuchni. Jej w tym czasie mama gotowała i żadna z nich nie zdawała sobie sprawy, że to, co ma na włosach Aleema, jest wyjątkowo łatwopalne. Kiedy przechodziła obok kuchenki, jej włosy stanęły w płomieniach.

Koszmarny wypadek nastolatki

Brytyjka została natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie zabrano ją na intensywną terapię. Lekarze byli zmuszeni wprowadzić ją w śpiączkę na 2 miesiące. Dziś, 4 lata później, Aleema powoli odbudowuje swoje życie i uczy się do matury.

W ostatnim wywiadzie wróciła do dramatu, który wywrócił jej świat do góry nogami. "Miałam wszy na głowie i poprosiłam mamę, żeby je usunęła. Tej samej nocy nałożyła lekarstwo na moje włosy i poszła do kuchni, aby przygotować jedzenie. Zaraz do niej dołączyłam, aby dostać się do kosza i kiedy przechodziłam obok kuchenki, moje włosy się zapaliły" – relacjonuje. "Spanikowałam i wpadłam w panikę. Pomyślałam, że umrę" – dodaje dziewczyna.