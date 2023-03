"Nasz nowy dom": kierownik budowy zdradza sekret produkcji. To robią przed remontem

"Nasz nowy dom" to program Polsatu, który przyciąga przed telewizory tysiące widzów. Fani reality show z uwagą śledzą, jak ekipa remontowa, krok po kroku, odnawia domy, ułatwiając ich mieszkańcom życie. Aby doprowadzić domowe metamorfozy do końca, jeszcze przed rozpoczęciem przemian, konieczne są dokładne oględziny. Jak to wygląda w przypadku drewnianych domów?