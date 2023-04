Natalia Janoszek jest u szczytu kariery. Właśnie usłyszała diagnozę

Natalia Janoszek to polska aktorka, która od pewnego czasu robi karierę w Bollywood. Dwa razy została wyróżniona indyjską nagrodą filmową JIFFA w kategorii "aktorka międzynarodowa". Brała udział w 13. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie w parze z Rafałem Maserakiem zajęła czwarte miejsce. Jest też uczestniczką 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".