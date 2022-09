Natalia Janoszek zdradziła, ile zarabiają aktorzy w Bollywood. Stawki są inne niż w Polsce

Natalia Janoszek to Polka, która podbiła Bollywood. Została dwukrotnie wyróżniona indyjską nagrodą filmową JIFFA w kategorii "aktorka międzynarodowa". Gwiazda na co dzień mieszka w Polsce i właśnie bierze udział w 13. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To właśnie w przerwie popularnego show w jednym z wywiadów zdradziła, ile zarabiają aktorzy w Bollywood.