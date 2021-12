Natalia Kukulska bawi się na Zanzibarze. Skusiła się nawet na tatuaż

Natalia Kukulska da koncert na Zanzibarze

Podczas gdy inni wokaliści przygotowują się do koncertów sylwestrowych, które będą transmitowane na Dwójce oraz Polsacie, to Kukulska w sylwestrową noc wystąpi właśnie na Zanzibarze i umili wieczór tubylcom. Koncert jest oczywiście biletowany i nie należy do najtańszych, ale zorganizowany został w szczytnym celu. Cała zebrana kwota zostanie przekazana Fundacji Pili Pili Pomagam, o czym artystka napisała na Instagramie.