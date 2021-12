Natasza Urbańska odziana w kokardę. "Pani chyba gorąco w te zimowe mrozy"

Natasza Urbańska to artystka niezwykle wszechstronna. Świetnie tańczy, pięknie śpiewa, jest utalentowana aktorsko, a mało kto może pochwalić się tak świadomą prezencją sceniczną, jak ona. Co więcej, to właśnie w Studio Buffo, w wieku zaledwie 13 lat poznała swojego przyszłego męża.