Natalia Kukulska pokazała córkę. 4-letnia Laura ma burzę loków

Natalia Kukulska pokazała córkę

W 2010 r. artystka wraz z mężem Michałem stworzyła album "CoMix" - Kukulska & Dąbrówka. Są autorami materiału, który znalazł się na płycie, wyprodukowali go we własnym studiu. Wydawnictwo zapowiadał singiel "To jest komiks". Para jest razem już ponad dwie dekady. Doczekali się trójki dzieci. Najmłodsza z nich to Laura.