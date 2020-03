Natalia Kukulska przed wejściem do studia przeszła kontrolę sanitarną. "Bez rękawiczek i masek"

Natalia Kukulska przeszła kontrolę zanim weszła do studia TVP. Fotoreporterzy uchwycili ten moment. Paradoks polega na tym, że ratownik, który mierzył artystce temperaturę, nie był odpowiednio zabezpieczony.

TVP w trosce o bezpieczeństwo osób przybywających m.in. na nagrania do studia, wprowadził kontrolę przed. Natalia Kukulska, miała wykonany pomiar temperatury, zanim weszła na nagranie programu "Pytanie na śniadanie", w którym wspominała swoją mamę, Annę Jantar.

Tę sytuację uchwycił jeden z fotoreporterów. Następnie "Jastrząb Post" opublikował to zdjęcie w mediach społecznościowych. Internauci od razu wychwycili, że ratownik, który mierzył temperaturę nie był odpowiednio zabezpieczony - bez rękawiczek i maseczki przeciwwirusowej.

"Chociaż rękawiczki i maskę by mógł mieć, ale skoro sam nie dba o swoje zdrowie, chociaż o innych by mógł pomyśleć", "Pan Ratownik bez maski i zabezpieczeń. Może lepiej nie zapraszać gości" - czytamy. Po tych wypowiedziach można wnioskować, że świadomość Polaków wzrasta i stosują się do zaleceń.