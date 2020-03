Agata Netter opisuje warunki na bloku porodowym. Ksiądz chodzi po pokojach i proponuje komunię

Zakaz odwiedzin na bloku porodowym. Wstęp tylko dla lekarzy, położnych i … księdza. Agata Netter opublikowała w mediach społecznościowych szokujący wpis.

"Położne urobione podwójnie, ba, potrójnie nawet – bo jak przy takiej pacjentce, która po cesarce nie może się podnieść, siedzi mąż, to chociaż coś poda, przyniesie, zabierze torby z patologii na porodową z porodowej na położniczą. Teraz musimy liczyć tylko na personel medyczny i siebie nawzajem" – podkreślała.

Żadna z pacjentek nie zgłaszała potrzeby rozmowy z księdzem, ani jego wizyta nie była wcześniej zapowiadana. Mimo to, duchowny wszedł bez zaproszenia do pokoju i zapytał leżące w nim kobiety, czy chcą przyjąć komunię.

"Chciałam spytać, czy chociaż ręce do tego zdezynfekuje, ale z wrażenia dech mi zaparło i mleko trysnęło z cyca" – relacjonuje Netter. Następnie wyznaje, że później ksiądz poszedł dalej i od pokoju do pokoju witał kobiety dochodzące do siebie po skomplikowanych interwencjach medycznych oraz noworodki, które nie mają odporności.